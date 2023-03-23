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34 минуты назад

Какие продукты можно съесть на ночь без риска для фигуры

Сибмеда

Известно, что на ночь есть вредно, а последний приём пищи следует совершать за три часа до сна. Но что делать, если перед отходом ко сну вновь появляется чувство голода? Терпеть его не нужно – считает диетолог. Можно устроить перекус – но важно отнестись с вниманием к выбору продуктов.

Какие продукты можно съесть на ночь без риска для фигуры
Фото: СибмедаСибмеда

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала aif.ru, какие продукты можно использовать в качестве перекуса перед сном, чтобы это не навредило фигуре.

Специалист предупреждает, что если такие перекусы становятся нормой – их следует заранее включить в свой суточный норматив калорий, тем самым избежав риска перебора энергетической ценности. Если ужин плотный, а потом ещё перед сном идёт перекус – сохранить вес не получится. Важно осознавать, что желание перекусить на ночь вызвано чувством голода, а не аппетита.

В небольшом количестве перед сном допустимы продукты, которые являются источником триптофана. Он преобразуется в организме в серотонин, который улучшает качество сна и корректирует уровень гормона стресса кортизола. Триптофан – это аминокислота, которая нужна для строительства мембраны клеток и выработки «гормона радости». Основная масса этой аминокислоты поступает в организм с едой, и лишь небольшая часть может производиться кишечными бактериями. Триптофан есть в орехах, бананах, сыре, печени, ярких овощах и фруктах.

Кроме того, перед сном можно съедать продукты, которые содержат растительный аналог мелатонина – основного гормона, синтезируемого эпифизом. Он отвечает за регуляцию суточного ритма, укрепление иммунитета, замедление старения. Им богаты вишня и черешня, бананы, овсянка, мясо индейки. Также он есть в рисе, кукурузе, моркови, инжире, редьки, помидорах, изюме, орехах и ячмене.

Если перед сном возник голод – отдать предпочтение стоит комбинации именно этих продуктов. Допустим, сочетать банан, немного орехов и вишневого сока. Однако порция при этом должна быть не больше, чем кулак.

Здоровье,Ирина Мансурова,
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