Можно ли быстро похудеть к лету

Совсем скоро на улице станет тепло, а значит пора приводить себя в форму.

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Известный факт, что секрет успешного и здорового похудения кроется в правильном питании и регулярных занятиях спортом. Но с чего начать?

Для начала нужно понять, что здоровое похудение не может быть быстрым. Без стресса для организма можно худеть максимум на 1,5 кг в месяц, это норма. Пересмотрите свой рацион. Не стоит категорически отказываться от всего вкусного и вредного.

Для начала достаточно есть немного меньше, чем обычно. В интернете можно найти множество сайтов для расчета нормы калорий. Введите свой возраст, вес, рост и укажите свой образ жизни: подвижный, малоподвижный или сидячий.

Калькулятор покажет Вам норму калорий, употребляя которую, организм будет терять вес без вреда для здоровья. Для подсчета калорий можно скачать приложение на телефон, калорийность указывается на упаковках и даже заказывая блюда в доставке, в меню также можно посмотреть энергетическую ценность еды.

А как же спорт?

Заниматься спортом можно не всем, особенно при большом весе. Кардио-тренировки нагружают суставы, поэтому с ними стоит быть аккуратными, тем более питание оказывает большее влияние на набор или потерю веса. Присмотритесь к растяжке или йоге, опять же, если позволяет физическая подготовка.

В последнее время набирает популярность самомассаж с использованием специального МФР ролика. Мышцы расслабляются, уходит лишняя вода и отеки, и в целом это хорошая возможность уделить время себе и своим мыслям. Не превращайте похудение в гонку, необходимо получать удовольствие от процесса, полюбите себя в настоящем и воспринимайте похудение, как улучшение своей версии. Помните, что Вы прекрасны и всегда стоит доверять только своему самоощущению.