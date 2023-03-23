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1 час назад

Девушка похудела на 67 килограммов благодаря одной фотографии

Lenta.ru

21-летняя жительница австралийского города Ипсвич, штат Квинсленд, Шантель Сиско, похудела на 67 килограммов благодаря одному снимку. Об этом сообщает News.com.au.

Девушка похудела на 67 килограммов благодаря одной фотографии
Фото: @channy_sisco@channy_sisco

Девушка всю сознательную жизнь страдала от избыточного веса.

«Раньше я ела все, что хотела, и, казалось, ела все время», — вспоминает она.

После рождения ребенка Сиско достигла своего максимального веса в 162 килограмма. Она была неуверенной в себе, не посещала рестораны и кинотеатры, так как боялась, что не поместится на стуле или в кресле. Девушка также не могла найти стильную одежду своего размера.

Поворотным моментом для Сиско стал праздник подруги по случаю рождения ее ребенка в 2021 году.

«Когда я увидела свою фотографию, сделанную на детском празднике подруги, я поняла, что мне нужно измениться. Я не узнавала себя и того человека, которым я стала», — призналась она.

Девушка начала правильно питаться и гулять возле дома. Когда Сиско увидела первые результаты, и у нее появились силы, она записалась в спортзал и стала заниматься вместе со своей матерью, которая работала персональным тренером.

«Она мотивировала меня и помогала мне на протяжении всего пути», — рассказала австралийка.

Lenta.ru

Спустя два года девушке удалось похудеть до 95 килограммов и привести свое тело в спортивную форму. Сейчас она с удовольствием ест сбалансированную пищу, богатую белками, полезными жирами и углеводами. Она планирует продолжать заниматься спортом и собирается принять участие в соревнованиях по бодибилдингу.

«Я чувствую себя потрясающе и очень довольна своим телом», — утверждает Сиско.

Девушка считает, что смогла достичь результата в похудении благодаря последовательности и самодисциплине.

«Главное — просто начать. Постепенно изменяйте свои привычки, не перегружайте себя: это лишь настраивает вас на неудачу. Если я могу это сделать, значит, может каждый», — заключила она.

Здоровье,
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