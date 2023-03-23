Врач назвала купание младенцев в растворе марганцовки опасным

Народный метод обеззараживания воды добавлением кристаллов марганца известен многим. Однако он неприменим, когда речь идет о купании новорожденных, заявила в беседе с «КП» педиатр Екатерина Кирюхина.

По мнению эксперта, купать ребенка лучше всего с использованием обычного детского мыла без отдушки. Раствор марганцовки, добавленный в ванночку, может стать причиной появления сухости и ожогов на нежной коже младенца.

«Чтобы марганцовка сработала как антисептик, ее количество должно составлять 10 грамм на 10 литров воды, а это опаснейшая доза даже для взрослого», — объяснила медик.

Педиатр добавила: водопроводная вода в многоквартирных домах в целом хорошо очищается и не представляет опасности для младенца.