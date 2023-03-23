Многозадачность грозит истощением нервной системы

Многозадачность – одно из качеств, которое ценится многими работодателями, но стремление человека браться за множество дел одновременно может привести к нервному истощению и другим проблемам.
Об это рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.
"Привычка успевать все, везде и сразу ведет к истощению нервной системы, эмоциональному выгоранию, депрессии и неврозам", – передает слова нейропсихолога "Газета.ру".
Кушалиева подчеркнула, что человек будет намного эффективнее в том случае, когда сумеет правильно расставить приоритеты.
Необходимо научиться выделять дела первой важности и то, что не требует немедленного решения.
"Хорошо делать что-то одно, а потом переходить к следующему заданию", – добавила она.
Для того чтобы избежать проблем с психикой, Кушалиева советует не перегружать себя и давать себе небольшие перерывы на отдых.