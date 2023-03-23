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1 час назад

Многозадачность грозит истощением нервной системы

Москва24

Многозадачность – одно из качеств, которое ценится многими работодателями, но стремление человека браться за множество дел одновременно может привести к нервному истощению и другим проблемам.

Многозадачность грозит истощением нервной системы
Фото: m24.rum24.ru

Об это рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

"Привычка успевать все, везде и сразу ведет к истощению нервной системы, эмоциональному выгоранию, депрессии и неврозам", – передает слова нейропсихолога "Газета.ру".

Кушалиева подчеркнула, что человек будет намного эффективнее в том случае, когда сумеет правильно расставить приоритеты.

Необходимо научиться выделять дела первой важности и то, что не требует немедленного решения.

"Хорошо делать что-то одно, а потом переходить к следующему заданию", – добавила она.

Для того чтобы избежать проблем с психикой, Кушалиева советует не перегружать себя и давать себе небольшие перерывы на отдых.

Здоровье,
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