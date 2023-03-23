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14 минут назад

5 способов избавиться от целлюлита

Мир24

Фитнес-тренер Алена Грибанова назвала пять способов, с помощью которых можно избавиться от целлюлита, сообщает «Лента.ру».

5 способов избавиться от целлюлита
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам Грибановой, целлюлит часто возникает из-за нарушения обмена веществ, изменений гормонального фона, малоподвижного образа жизни и неправильного питания.

В первую очередь эксперт советует сдать анализы на гормоны и проконсультироваться с эндокринологом. Также следует поменять свои пищевые привычки: исключить газированные напитки, алкоголь, мучные изделия, употреблять больше отварного мяса, рыбы, овощей, фруктов, натуральных соков и молочных продуктов.

Кроме того, хорошим помощником в борьбе с целлюлитом станет частая ходьба, занятия танцами, единоборствами, пилатесом или йогой.

В заключение Грибанова порекомендовала обратиться за помощью к массажисту, который может назначить специальные процедуры для борьбы с целлюлитом.

Здоровье,
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