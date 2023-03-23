Как быстро похудеть к лету

"Это значит питаться с интервалом в 3,5–4 часа. То есть где-то четыре-пять раз в день. Соотношение белков, жиров и углеводов в пище должно быть следующее: белка 30%, жиров 30% и углеводов 40%. Важно также следить, чтобы последний прием пищи был за 3,5-4 часа до сна", — объяснила врач.