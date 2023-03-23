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1 час назад

Как быстро похудеть к лету

Газета.Ru

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова в беседе с Life рассказала, как быстро и без вреда для здоровья сбросить лишние килограммы.

Как быстро похудеть к лету
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, первым делом необходимо сбалансировать питание.

Специалист подчеркнула, что соблюдать диету — не значит голодать.

"Это значит питаться с интервалом в 3,5–4 часа. То есть где-то четыре-пять раз в день. Соотношение белков, жиров и углеводов в пище должно быть следующее: белка 30%, жиров 30% и углеводов 40%. Важно также следить, чтобы последний прием пищи был за 3,5-4 часа до сна", — объяснила врач.

Также она посоветовала спать не менее 8 часов в сутки, поскольку во время сна вырабатывается важный гормон мелатонин, который регулирует, в том числе, набор массы тела.

Что касается физических нагрузок, по словам Тереховой, достаточно будет прогулок, езды на велосипеде и лестницы вместо лифта.

Кроме того специалист порекомендовала употреблять достаточное количество жидкости и сохранять позитивный настрой.

Здоровье,Татьяна Терехова,
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