Диетолог назвала самые опасные для диабетиков овощи

"Морковь может быть сырая, свекла – тоже, можно добавлять ее в салаты. В целом сырые овощи – это продукты с низким гликемическим индексом. Не будет выброса инсулина в большом объеме и не будут поддерживаться запущенные у диабетиков метаболические реакции. Также мы "прикормим" флору кишечника, сделаем сильным его микробиом", – отметила Королева.