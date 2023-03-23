Мифы и польза: можно ли утолять жажду чаем

Фитнес-гуру и адепты здорового питания рекомендуют подписчикам в соцсетях соблюдать водный баланс и выпивать в день не меньше 6-8 стаканов воды. Что считает по этому поводу официальная медицина, рассказала Ольга Фролова, врач-эксперт общей практики медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».
«Заставлять себя пить насильно не нужно: это может привести к недостатку электролитов в клетках», – говорит Фролова.
Эксперт опровергла миф о том, что каждому человеку необходимо выпивать до восьми стаканов чистой воды в день. Такой объем не подтвержден рядом исследований, пишет Газета.Ru.
Фролова уверена, что при употреблении воды прежде всего нужно ориентироваться на собственные ощущения. Особенно в в жару, во время тренировок и болезни.
Среднестатистическому человеку требуется около 30 миллилитров на килограмм массы тела. И это не обязательно вода. Потери жидкости в организме также возмещают фрукты, овощи, чай, супы и тушеные блюда.
Врач предупреждает, что в некоторых случаях нужно сокращать потребление жидкости. Ее избыток может навредить при заболеваниях сердца и почек.