Повышение гликемического индекса после термической обработки – это не миф. Какие овощи в связи с этим фактором не стоит есть в неограниченных количествах диабетикам, «Москве 24» объяснила диетолог Маргарита Королева.

Овощами, гликемический индекс которых повышается вследствие варки или тушения, не стоит злоупотреблять не только людям сахарным диабетом, но и тем, кто столкнулся с нарушенным углеводным обменом и запущенными метаболическими нарушениями. В эту группу входят морковь, свекла и картофель, заявила диетолог.

Но совсем отказываться от них не стоит.

«Морковь может быть сырая, свекла – тоже, можно добавлять ее в салаты. Сырые овощи – это продукты с низким гликемическим индексом. Не будет выброса инсулина», – объяснила доктор медицинских наук.

Употребляя морковку и свеклу в необработанном виде, организм «прикармливает» кишечную флору, заключила эксперт. Это сделает кишечник более сильным.