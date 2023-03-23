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Диетолог Королева назвала морковь, картофель и свеклу нежелательными для людей с сахарным диабетом

Повышение гликемического индекса после термической обработки – это не миф. Какие овощи в связи с этим фактором не стоит есть в неограниченных количествах диабетикам, «Москве 24» объяснила диетолог Маргарита Королева.

Овощами, гликемический индекс которых повышается вследствие варки или тушения, не стоит злоупотреблять не только людям сахарным диабетом, но и тем, кто столкнулся с нарушенным углеводным обменом и запущенными метаболическими нарушениями. В эту группу входят морковь, свекла и картофель, заявила диетолог.

Но совсем отказываться от них не стоит.

«Морковь может быть сырая, свекла – тоже, можно добавлять ее в салаты. Сырые овощи – это продукты с низким гликемическим индексом. Не будет выброса инсулина», – объяснила доктор медицинских наук.

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Употребляя морковку и свеклу в необработанном виде, организм «прикармливает» кишечную флору, заключила эксперт. Это сделает кишечник более сильным.

Ранее мы рассказывали о мнимой пользе сухофруктов.

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