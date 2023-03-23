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1 час назад

Диетолог Мансурова предупредила любителей шашлыка о риске рака

Мария Иглина

Диетолог Ирина Мансурова заявила, что жаренное на огне мясо, а также дым от мангала содержат канцерогены. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Life.

По словам медика, испарения от капающего на угли жира также представляют опасность для здоровья. И канцерогены из них могут стать причиной развития онкологии.

При этом Мансурова отметила, что обычные дрова менее вредны, чем угли, продающиеся в магазинах.

"Розжиг наносит тройной удар. После того как вы дрова подожгли, необходимо подождать минут 20–25", – предупредила диетолог.

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Медик рекомендует пропекать продукты на углях, а не жарить. Кроме этого, расстояние между углями и продуктами должно быть не меньше 25 сантиметров. А подгоревшую корочку стоит срезать с мяса.

Ранее диетолог назвала нежелательные для диабетиков овощи.

Здоровье,Видео,Ирина Мансурова,
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