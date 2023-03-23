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3 часа назад

Как сладости изменяют наш мозг

Ferra.ru

Почему бывает так сложно сдержаться, чтобы не купить в супермаркете чипсы или шоколадные батончики? Ответ на этот вопрос нашли учёные из Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне в сотрудничестве с Йельским университетом.

Как сладости изменяют наш мозг
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные выяснили, что продукты, которые содержат много сахара и жира, изменяют наш мозг. И если мы едим их регулярно, даже в небольших количествах, то мозг учится в дальнейшем потреблять именно эту пищу. Научная статья, подтверждающая это, была опубликована в издании Cell Metabolism.

Но почему мы вообще так любим нездоровую пищу? Склонность к такой еде может быть врождённой или развиваться из-за лишнего веса. Специалисты также считают, что мозг способен учиться этому предпочтению.

Для проверки этого предположения специалисты одной группе добровольцев давали небольшой пудинг, в котором было много сахара и жира, в дополнение к обычному рациона. И так продолжалось каждый день в течение восьми недель. Другая группа участников тоже получила пудинг: в нём было столько же калорий, но он был менее жирный.

Оказалось, что мозг при употреблении чипсов и другой вредной пищи перестраивается. Он подсознательно учится отдавать предпочтение именно таким продуктам. Из-за этого мы всегда бессознательно будет предпочитать жирную и сладкую пищу остальной.

Здоровье,
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