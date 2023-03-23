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2 часа назад

Диетолог Соломатина назвала самый полезный сок для пожилых людей

Вечерняя Москваиещё 2

Вишневый сок является самым полезным для пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала лучший сок для пожилых людей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист отметила, что вишня содержит гормон сна мелатонин. Из-за этого его рекомендуется пить вечером, а лучше — за час до сна.

— Пить надо через трубочку, потому что кислоты все-таки могут повреждать зубную эмаль, — посоветовала Соломатина.

Кроме того, сок лучше делать самостоятельно, причем не только из свежих ягод, но и из замороженных. В таком случае напиток будет более полезным для здоровья, рассказала Соломатина телеканалу «Москва 24».

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова рассказала, можно ли есть виноград людям с диабетом. По ее словам, продукт отвечает за выделение глюкозы в крови, из-за чего употреблять его нежелательно.

Виноградный сок повышает риск развития сахарного диабета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. При этом употребление самого винограда полезно для организма.

Здоровье,Елена Соломатина,Александр Мясников,
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