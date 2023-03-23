Чем отличается похудение с эндокринологом от самостоятельного

Несомненно, с эндокринологом худеть проще. Ведь что может быть плохого в том, чтобы иметь специалиста, который может подсказать что-то или направить худеющего человека на правильный путь.

Фото: Unsplash Unsplash

Скажем, у того, кто борется с лишним весом, начинает развиваться нарушение углеводного обмена, появляется толерантность к глюкозе. Такие стертые и невыраженные симптомы проще заметить профессионалу и, уже исходя из этого, грамотно составить рацион и снизить тягу к сладкому.

Либо может возникнуть такая ситуация: у человека недостаток магния, а это можно скорректировать питанием. Тяга к еде может проявляться также в случае, когда у человека нарушены циркадные ритмы и нарушаются фазы сна. В этом случае грамотный специалист поможет найти первопричину лишнего веса, что, несомненно, крайне важно для достижения хорошего результата.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Собственно говоря, с врачом худеть всегда проще, но это вполне можно сделать и без эндокринолога. Но тогда хотя бы на первое время нужно найти специалиста (диетолога, нутрициолога, эндокринолога), чтобы человеку кто-то помог расписать правильную схему похудения, учитывая именно его индивидуальные особенности.

Иными словами, если вы не готовы или не хотите по каким-либо причинам весь процесс избавления от лишнего веса проводить под контролем специалиста, то запишитесь хотя бы на разовую консультацию эксперта, чтобы наметить верный план – это сильно облегчит процесс и сделает его более эффективным.