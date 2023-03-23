Токсиколог: некоторые прокладки могут вредить женскому здоровью

Токсиколог Кутушов: некоторые прокладки могут вредить женскому здоровью. Самое важное для женщины во время менструального периода — это правильная гигиена. Во время месячных иммунитет ослабевает, снижается сопротивляемость бактериям. По мнению гинекологов, в критические дни женский организм особенно уязвим. Использование качественных прокладок позволит предотвратить различные женские заболевания. Но не все гигиенические средства безопасны. Проверить их можно самостоятельно.
Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что одна упаковка прокладок содержит столько же пластика, сколько и четыре обычных пакета. Большинство производителей делают верхний слой прокладки пластиковым, средний — полипропиленовым нетканым. Нижний слой изделия, который контактирует с бельём, вообще не разлагается, сообщил он «Доктору Питеру».
Чтобы проверить прокладки на токсины, можно выполнить следующие манипуляции:
Дело в том, что пластик помогает росту количества бактерий, проникновению патологической микрофлоры в кишечник через половые органы, да и в целом появляется неприятный характерный запах.
Средний впитывающий слой таких прокладок состоит из целлюлозы, отбеленной хлором. Она содержит остатки канцерогена диоксина, побочного продукта отбеливания. Целлюлоза ещё пропитана полиакрилатным гелем-абсорбентом нефтехимического происхождения, что может способствовать раздражению.
Чтобы избежать неприятных последствий, покупайте хлопчатобумажные прокладки и тампоны, советует доктор. Это можно узнать сразу на упаковке товара.
В целом женщинам выпала нелёгкая доля регулярно переживать месячные. И каждый раз приходится чуть ли не бороться с собственным организмом, который то и дело может подкинуть подлянку в виде сильной боли внизу живота или других «приколов».