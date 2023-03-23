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2 часа назад

Токсиколог Кутушов: некоторые прокладки могут вредить женскому здоровью

Секрет Фирмы

Токсиколог Кутушов: некоторые прокладки могут вредить женскому здоровью. Самое важное для женщины во время менструального периода — это правильная гигиена. Во время месячных иммунитет ослабевает, снижается сопротивляемость бактериям. По мнению гинекологов, в критические дни женский организм особенно уязвим. Использование качественных прокладок позволит предотвратить различные женские заболевания. Но не все гигиенические средства безопасны. Проверить их можно самостоятельно.

Токсиколог: некоторые прокладки могут вредить женскому здоровью
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что одна упаковка прокладок содержит столько же пластика, сколько и четыре обычных пакета. Большинство производителей делают верхний слой прокладки пластиковым, средний — полипропиленовым нетканым. Нижний слой изделия, который контактирует с бельём, вообще не разлагается, сообщил он «Доктору Питеру».

Как проверить прокладку на токсины

Чтобы проверить прокладки на токсины, можно выполнить следующие манипуляции:

  • разверните чистое изделие;
  • возьмите зажигалку или спички и аккуратно проведите над поверхностью прокладки, чтобы пламя слегка касалось её;
  • если верхний слой начал быстро гореть и издавать резкий неприятный запах, значит, изделие «искусственное».

Чем опасны прокладки из полимеров

Дело в том, что пластик помогает росту количества бактерий, проникновению патологической микрофлоры в кишечник через половые органы, да и в целом появляется неприятный характерный запах.

Средний впитывающий слой таких прокладок состоит из целлюлозы, отбеленной хлором. Она содержит остатки канцерогена диоксина, побочного продукта отбеливания. Целлюлоза ещё пропитана полиакрилатным гелем-абсорбентом нефтехимического происхождения, что может способствовать раздражению.

Чтобы избежать неприятных последствий, покупайте хлопчатобумажные прокладки и тампоны, советует доктор. Это можно узнать сразу на упаковке товара.

В целом женщинам выпала нелёгкая доля регулярно переживать месячные. И каждый раз приходится чуть ли не бороться с собственным организмом, который то и дело может подкинуть подлянку в виде сильной боли внизу живота или других «приколов».

Здоровье,
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