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1 час назад

Доказано: пожилые с депрессией стареют быстрее

Ferra.ru

По словам психиатра и автора нового исследования Брено Диниз, у пожилых людей с депрессией слабое физическое и психическое здоровье и встречаются признаки ускоренного биологического старения. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Nature Mental Health.

Доказано: пожилые с депрессией стареют быстрее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда учёных в течение некоторого времени наблюдала за 426 пожилыми людьми с депрессией. Эксперты измерили уровни белков, связанных со старением, в крови каждого человека. Затем они сравнили полученные данные с показателями тяжести депрессии, медицинских проблем, работы мозга, физического здоровья этих людей.

Удивительно, но тяжесть депрессии не была связана со скоростью старения. Однако выяснилось, что при ускоренном старении ухудшалось состояние сердца в целом. А ещё люди, которые имели много белков, связанных со старением, чаще страдали от высокого давления, повышенного холестерина и многочисленных проблем со здоровьем.

Также при ускоренном старении люди показывали худшие результаты тестов, связанных со здоровьем мозга. К примеру, у них хуже была рабочая память и другие мыслительные навыки.

Здоровье,
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