Эндокринолог: офисные перекусы не заменят полноценный обед

Эндокринолог Панова: офисные перекусы не заменят полноценный обед. Доширак и прочий фастфуд у многих составляют основу офисного рациона. Действительно, не носить же обед из дома в контейнерах. Их потом ещё и мыть нужно. Но внезапно в какой-то момент начинает расти вес, что объясняется в целом сидячим образом жизни. Эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Оксана Панова рассказала об опасностях, подстерегающих любителей перекусить на работе.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Совсем без еды восемь, а то и более часов продержаться, конечно, невозможно. И когда вместо обеда нужно «ещё немного поработать», то перекусы становятся базовым способом приёма пищи в офисе.

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Если в здании нет столовой или просторного места, где можно разогреть принесённый с собой обед (или же корпоративная культура вообще такое не приветствует), неизбежно наступает время перекусов. Специалист назвала «Доктору Питеру» семь из них, которые нам точно пользы не принесут.

Еда за компьютером. В этом случае человек, поглощённый рабочими задачами, не всегда способен контролировать количество съеденного. А потом раз — и пустая пачка из-под чипсов на столе. Такой стиль питания неизбежно приведёт к избытку калорий и лишнему весу.

Замена обедов перекусами. Как напоминает эндокринолог, даже самые сбалансированные перекусы не смогут заменить полноценный приём пищи. Особенно если перекусывать приходится буквально на бегу, вредя своему ЖКТ.

Еда «за компанию». Есть надо, когда хочется, а не когда это собираются делать все. И то, что вы скинулись на подарок, тоже не повод съесть половину праздничной пиццы одним махом. Нужно беречь себя.

Кофе вместо перекуса. Напиток этот не стоит употреблять на голодный желудок. И уж точно не следует заменять им приём пищи. Кофе будет раздражать слизистую желудка, мешать нормальной работе желчного пузыря.

Углеводы «для работы мозга». На фоне умственных нагрузок, особенно во второй половине дня, постоянно хочется сладенького. Мол, баночка лимонада или шоколадный батончик помогут сконцентрироваться на работе и мигом доделать все дела. Специалист уточняет, что углеводы для работы мозга действительно необходимы, но медленные. Так что крупы и макароны, а не сладости тут нам в помощь. Последние, конечно, дают краткосрочный прилив энергии за счёт резкого скачка сахара в крови, но через 20–30 минут уровень глюкозы начинает падать, а с ней уходит и бодрость, превращаясь в усталость и сонливость.

Неочевидная «польза». Цукаты или сухофрукты, разумеется, полезнее того же шоколадного батончика, но переизбыток фруктозы от них всё равно способствует отложению жира в печени и увеличивает вероятность развития сахарного диабета.

Наконец, умеренность стоит соблюдать даже при перекусе полезными продуктами. Если вы, например, съедите между делом ведёрко орехов, организм спасибо точно не скажет.