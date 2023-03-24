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1 час назад

Перечислены основные недостатки диеты Дюкана

Мослента

Недостатки популярной диеты, разработанной в XX веке французом Пьером Дюканом, перечислил «Мосленте» фитнес-тренер Максим Сливак. Он предупредил о чрезмерной нагрузке на печень и почки.

Основные недостатки диеты Дюкана
Фото: МослентаМослента

По словам эксперта, диета по Дюкану основывается на потреблении большого количества белков и максимальном ограничении углеводов. Такой рацион может нанести вред организму.

Например, избыток белков провоцирует нарушения в работе почек и печени, а также приводит к увеличению уровня холестерина в крови, отметил специалист. Недостаток углеводов при этом оказывает негативное влияние на работу кишечника, провоцируя запоры, диарею и другие проблемы.

Также собеседник «Мосленты» раскритиковал диету американца Роберта Аткинса. Эта система питания также основывается на ограничении потребления углеводов и увеличении белков, но еще в рацион активно добавляются жиры. В таком случае, по словам тренера, снова страдают почки. Среди других побочных эффектов Сливак назвал дефицит витаминов и минералов, а также недостаток энергии как неизбежное последствие ограничения питания.

Ранее психолог поделилась тремя способами справиться с перееданием.

Здоровье,Максим Сливак,Роберт Аткинс,
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