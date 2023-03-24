Названы самые полезные для печени продукты

Россиян призывают выбирать максимально натуральные ингредиенты для приготовления еды. Самые полезные для печени продукты перечислила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова.
«Ежедневный рацион каждого здорового человека должен содержать свежие овощи, фрукты, ягоды, большое количество зелени, цельнозерновые крупы, семечки, орехи и рыбу», – отметила врач.
По словам Ломовой, для здоровья печени можно употреблять говядину, телятину, курицу и индейку. Из молочных продуктов подойдут кефир, йогурт, ряженка, сыры, творог и сливочное масло.
Важно питаться не реже четырех-пяти раз в день небольшими порциями. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Еда и вода должны быть теплыми, чтобы исключить спазмы желчевыводящих путей, подчеркнула Ломова. Ежедневно стоит выпивать не меньше полутора литров чистой воды, передает «Мослента».
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