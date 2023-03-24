Похудеть без занятий спортом: миф или реальность

Спорт у многих ассоциируется с усердными тренировками, строгими диетами и постоянным движением. Однако чтобы похудеть без жестких физических нагрузок, достаточно просто следить за своим питанием и поддерживать дефицит калорий.

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Так считает дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина, пишет РИАМО. По ее словам, чтобы похудеть, в организм человека должно поступать меньше калорий, чем тратится.

«После тренировки, как правило, мы устаем, и бытовая, обыденная активность снижается, организм начинает таким образом экономить энергию — и опять дефицита нет. Более того, если постоянно выполнять одни и те же упражнения, организм просто адаптируется и с каждой тренировкой затраты энергии будут уменьшаться», — рассказала Оксана Ковылкина.

При этом многие могут отмечать у себя повышенный аппетит после тренировок, что часто ведет к перееданию. По этой причине одних тренировок явно будет недостаточно, чтобы снизить вес, и стоит сосредоточиться именно на питании. Здесь важно, чтобы еда была вкусной, разнообразной, сбалансированной и поступала в умеренном количестве.