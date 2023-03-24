Зачем ночью мы идем к холодильнику: Бордовских рассказала в книге

В Москве презентовали книгу Юлии Бордовских "Витамин L". На презентации "РГ" узнала, какого витамина нам всем не хватает для счастья.

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Юлия Бордовских - известная российская телеведущая. Она прервала карьеру в медиа, чтобы получить нутрициологическое образование. Сегодня Юлия - health-коуч: она пишет книги о здоровье, помогает людям приобретать правильные пищевые привычки, мотивирует на преобразование собственного тела и взгляда на жизнь.

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"Идея создания книги возникла в пандемию, когда мы поняли, что мир меняется. Можно посыпать голову пеплом, а можно сосредоточиться и найти внутри себя то хорошее, что дала природа. Развивать свою наполненность - это путь, необходимый для того, чтобы не сойти с ума в этом мире", - рассказала писательница.

"РГ" узнала, каким же правилам следует Юлия Бордовских, и что скрывает в себе таинственный витамин L.

Как принять себя

"Принять себя в моменте - это принять себя ту, что есть, честно взять ответственность и сказать: я не в том состоянии, которое меня радовало бы, но я готова делать себя лучше. Это значит принять себя в данной точке. Когда мы утром встаем недовольными собой, двигаться дальше не получится".

Где брать энергию?

"Первый ответ на этот вопрос - любовь к себе. Когда мы делаем то, что хотим, наша энергия освобождается. Отсутствие осуждения и сопротивления - это тоже путь к энергии. Когда мы развиваем любовь к себе, мы наполняемся энергией".

"Когда вы любите и сострадаете - вы получаете облегчение. Когда боитесь и сопротивляетесь - вы получаете страхи и зависимости".

Как правильно питаться?

"Существуют первичная и вторичная пища. Первичная - это то, что наполняет нашу душу: любовь, общение, работа, медитация. Она и определяет наше состояние. Вторичная - это то, что лежит на тарелке. Когда ночью мы идем к холодильнику - это не значит, что мы голодны: это значит, что нас сегодня никто не обнял. Когда мы просыпаемся с улыбкой - нам не нужно идти есть 25 бутербродов с сыром".

"Поговорим о биоиндивидуальности. Если одному подходит сидеть на диете, это не значит, что вам это подходит. Я против диет. Диета сформирована для всех одинаково, а мы очень разные. Я за систему питания. Вы должны понять, что подходит именно вам, найти вашу биоиндивидуальность. Но существует одно общее правильно: чем проще вы питаетесь - тем лучше".

Чем можно заменить сахар?

"Сахар - это первое, что нужно исключить, если хочется похудеть. Он забирает энергию и не дает ничего взамен, кроме проблем. Его нужно сокращать маленькими шагами, заменяя чем-то, иначе сорветесь. Мой сахар - это голубика и черный шоколад. Их я ем каждый день в небольших количествах".

Как помочь детям с СДВГ?

"У моего ребенка СДВГ. Таким детям нужно исключить сахар. Он дает гиперактивность. С таким ребенком нужно разговаривать тихим голосом, всегда спокойным, уравновешенным тоном, с улыбкой. Повышать голос на них нельзя никогда. Эти дети нуждаются в очень четком расписании. Тогда у ребенка пропадает тревожность. Он знает свое расписание и не переживает. Это состояние можно скорректировать при правильном подходе".

Как развить интуицию?