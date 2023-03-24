Некоторые напитки, которые мы привыкли употреблять, могут нанести вред процессу свертываемости крови, заявил диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24».
По мнению эксперта, алкогольные напитки, а также рассол и сладкая газировка приводят к сгущению крови и, как следствие, образованию тромбов.
«Если она (система свертывания крови – прим. ред.) слишком активна, то кровь может свертываться в сосудах без всякого дефекта их стенки. Тогда будет образовываться тромб», – объяснил диетолог.
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