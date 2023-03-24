Диетолог назвала овощи, которые обладают омолаживающим эффектом

Чтобы хорошо выглядеть, не обязательно тратиться на дорогие средства, большое количество полезных веществ содержатся, например, в свекле и капусте. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"В свекле содержится очень много бора, марганца и железа — такие микроэлементы играют важную роль в кроветворении и улучшают состав крови", — пояснила специалист.

Кроме того, они повышают иммунитет, улучшают обмен веществ, налаживают пищеварение и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Помимо этого, свекла обладает омолаживающим эффектом. При этом в рационе должны присутствовать не только только «корешки», но и «вершки» — листья богаты бета-каротином (провитамином А), которого мало в корнеплодах, пишет газета «Известия».