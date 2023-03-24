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1 час назад

Как создать дефицит калорий, не считая их

WomanHit.ru

Как есть все и худеть.

Как создать дефицит калорий, не считая их
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Дефицит калорий — единственный работающий способ избавиться от лишних килограммов, на нем построены и принципы правильного питания, и любые диеты.

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Но считать калории — занятие весьма утомительное, поэтому диетологи советуют создать дефицит с помощью простых лайфхаков.

Не лейте масло, а пшикайте

Сейчас во многих магазинах можно найти специальные распылители для масла. Они позволяют пожарить любой продукт на меньшем количестве масла: наливая, в среднем, вы расходуете около 10—15 граммов, а в двух пшиках — не больше 3 граммов. Одна хитрость способна избавить от ста лишних калорий в день.

Добавляйте ягоды к молочным продуктам

Если порция творога, которая способна насытить, в среднем составляет 200—300 граммов, замените одну треть ягодами. Во-первых, это превратит перекус в десерт, во-вторых, заметно снизит калорийность, а клетчатка продлит чувство сытости. Кстати, выбирайте молочные продукты средней жирности: например, творог от 5 до 9%, а не 18—27 процентный.

Выбирайте нежирное мясо

В куриной грудке — 86 калорий, а в жареной с кожей ножке — 230. Вы можете есть любое мясо, но выбирайте менее жирные кусочки. Постная свинина, говядина, телятина, индейка и курица без кожи поможет ежедневно «экономить» около 200 калорий.

Не перекусывайте бутербродами

Чтобы наесться хлебом, нужно употребить около 100—150 граммов. А значит, около 300 калорий. Не делайте бутерброды отдельным приемом пищи, дополняйте хлебом основное блюдо, например, суп. Если же очень захотелось сэндвич, сделайте его объемным с помощью овощей — добавляйте кабачки, помидоры, огурец. Так можно будет ограничиться одним бутербродом и получить достаточное количество клетчатки.

Не держите в вазочках «хрустящие перекусы»

Наш мозг устроен таким образом, что неосознанно мы тянем в рот различные снэки, если за них цепляется взгляд. Не расставляйте дома вазочки с орешками, сухариками, чипсами или сухофруктами. Совершенно незаметно так можно съесть около 1000 калорий. Вместо этого поставьте на кухне или рабочем столе тарелку с нарезанными овощами или фруктами.

Снизьте калорийность соуса

В майонезе 700 калорий на 100 граммов, в сметане — около 150, а в греческом йогурте — всего 66. Добавив в легкие продукты горчицу, чеснок, зелень и лимонный сок можно приготовить гораздо более вкусный и менее калорийный соус к любым блюдам. Кстати, кетчуп тоже можно сделать полезнее, выбирая варианты без сахара.

Добавляйте овощи в каждый прием пищи

Даже если вы решили поужинать пельменями, перед этим съешьте порцию овощного салата. Овощи и фрукты помогают быстрее почувствовать сытость и не съесть лишних калорий.

Пейте воду

Мозг склонен путать жажду и голод, поэтому перед тем, как что-то съесть, выпейте стакан воды. А еще старайтесь пить воду перед каждым приемом пищи или когда хотите добавки: она заполнит желудок и заставит вас чувствовать себя сытым.

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