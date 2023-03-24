Раскрыт способ похудеть без тренировок

«После тренировки, как правило, мы устаем, и бытовая, обыденная активность снижается, организм начинает таким образом экономить энергию — и опять дефицита [калорий] нет. Более того, если постоянно выполнять одни и те же упражнения, организм просто адаптируется и с каждой тренировкой затраты энергии будут уменьшаться», — добавила Ковылкина.