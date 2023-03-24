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20 минут назад

Врач: чтобы не переедать, нужно есть медленно

Газета.Ru

Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала в беседе с РИАМО о полезных привычках, которые помогут не переедать.

Врач: чтобы не переедать, нужно есть медленно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, необходимо есть медленно, тщательно пережевывая пищу. Так удастся не пропустить чувство насыщения, пояснила специалист.

Если не получается, она посоветовала есть с ножом и вилкой, и после каждого отправленного в рот кусочка класть приборы на стол. Также она порекомендовала исключить гаджеты, просмотр фильмов и чтение книг во время приема пищи, а сосредоточиться исключительно на еде.

Кроме того, по словам Ковылкиной, необходимо заранее планировать покупки перед походом в супермаркет.

"Для удобства можно выписать все продукты, которые вы едите, отдельно — какие хотите попробовать. Исходя из этого, составляйте примерное меню на неделю и список продуктов. Так вы сможете избежать спонтанных покупок", — отметила специалист.

Она добавила, что не стоит вводить все привычки в жизнь одновременно, необходимо делать это постепенно.

Здоровье,Оксана Ковылкина,
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