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1 час назад

Диетолог перечислила россиянам портящие кожу неочевидные продукты

Lenta.ru

Диетолог Наталия Гридина перечислила россиянам портящие кожу неочевидные продукты. Соответствующий комментарий публикуют «Известия».

Диетолог перечислила россиянам портящие кожу неочевидные продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, избыточное потребление сахара и быстрых углеводов приводит к ухудшению качества кожи и появлению прыщей. В первую очередь, как утверждает диетолог, в список влияющих на внешний вид продуктов вошли сливочное масло, а также любая еда, приготовленная на гриле.

Кроме того, Гридина посоветовала избегать алкоголя и употреблять достаточное количество воды, которая способствует глубокому увлажнению эпидермиса.

В заключение эксперт напомнила, что работа над красотой и упругостью кожи лица и тела является комплексным процессом. В связи с этим диетолог заявила, что необходимо исключить вредные привычки, использовать косметические уходовые средства, а также наладить сон.

Ранее в марте фитнес-тренер, нутрициолог и консультант по коррекции пищевого поведения Мария Резникова назвала три неочевидных продукта питания, которые приводят к появлению лишнего веса. Специалист поставила под сомнение пользу протеиновых батончиков. Так, по мнению Резниковой, не следует увлекаться кофейными напитками со сливками, сиропами, молоком и прочими добавками, которые увеличивают калорийность до 300-400 калорий на одну кружку.

Здоровье,
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