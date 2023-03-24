Диетолог перечислила россиянам портящие кожу неочевидные продукты

Диетолог Наталия Гридина перечислила россиянам портящие кожу неочевидные продукты. Соответствующий комментарий публикуют «Известия».

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По словам специалиста, избыточное потребление сахара и быстрых углеводов приводит к ухудшению качества кожи и появлению прыщей. В первую очередь, как утверждает диетолог, в список влияющих на внешний вид продуктов вошли сливочное масло, а также любая еда, приготовленная на гриле.

Кроме того, Гридина посоветовала избегать алкоголя и употреблять достаточное количество воды, которая способствует глубокому увлажнению эпидермиса.

В заключение эксперт напомнила, что работа над красотой и упругостью кожи лица и тела является комплексным процессом. В связи с этим диетолог заявила, что необходимо исключить вредные привычки, использовать косметические уходовые средства, а также наладить сон.