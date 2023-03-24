Почему не стоит сидеть со скрещенными ногами

Эксперт по анатомии объяснил изданию Science Alert чем может быть чревато сидение со скрещенными ногами.

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Исследования показывают, что такая поза может увеличить смещение бедер. А это изменяет скорость, с которой кровь движется по кровеносным сосудам в нижних конечностях, что может увеличить риск образования тромбов.

Чем дольше и чаще вы сидите со скрещенными ногами, тем больше вероятность того, что у вас будут долговременные изменения длины мышц и расположения костей в тазу. Это также может привести к смещению позвоночника и плеч. В целом, длительное сидение со скрещенными ногами увеличивает вероятность сколиоза и других деформаций.

Есть также свидетельства того, что скрещивание ног может повлиять на выработку спермы. Это связано с тем, что температура яичек должна быть на 2-6° C ниже стандартной температуры тела. Когда вы сидите, температура яичек повышается, а скрещивание ног может увеличить температуру ещё на 3,5°C.

Стоит также отметить, что из-за различий в анатомии мужчин и женщин последним, вероятно, намного легче сидеть со скрещёнными ногами. У мужчин ограниченный диапазон движений в бедре.