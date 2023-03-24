Стоматолог назвала полезные для зубов сладости

Существует мнение, что все сладости одинаково вредны для здоровья зубов. Однако врач стоматолог Луиза Автандилян назвала десерт, который приносит пользу полости рта.Речь идет о шоколаде без сахара и каких-либо дополнительных добавок.
Десерт с высоким содержанием какао-порошка полезен не только для зубов, но и для десен, заявила врач.
«Натуральный шоколад без сахара и других добавок с высоким содержанием какао-порошка не вреден, а наоборот полезен для здоровья зубов и десен», — отметила Луиза Автандилян.
Антиоксиданты и микроэлементы в какао-порошке провоцируют снижение чувствительности зубной эмали и останавливают рост бактерий в полости рта. При этом экстракт масла какао обволакивает зубы своеобразной пленкой, что обеспечивает дополнительную защиту, заявила стоматолог.