Стоматолог назвала полезные для зубов сладости

Существует мнение, что все сладости одинаково вредны для здоровья зубов. Однако врач стоматолог Луиза Автандилян назвала десерт, который приносит пользу полости рта.Речь идет о шоколаде без сахара и каких-либо дополнительных добавок.

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Десерт с высоким содержанием какао-порошка полезен не только для зубов, но и для десен, заявила врач.

«Натуральный шоколад без сахара и других добавок с высоким содержанием какао-порошка не вреден, а наоборот полезен для здоровья зубов и десен», — отметила Луиза Автандилян.