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35 минут назад

Стоматолог Автандилян назвала сладости, которые полезны для зубов

Слово и Делоиещё 2

Существует мнение, что все сладости одинаково вредны для здоровья зубов. Однако врач стоматолог Луиза Автандилян назвала десерт, который приносит пользу полости рта.Речь идет о шоколаде без сахара и каких-либо дополнительных добавок.

Стоматолог назвала полезные для зубов сладости
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Десерт с высоким содержанием какао-порошка полезен не только для зубов, но и для десен, заявила врач.

«Натуральный шоколад без сахара и других добавок с высоким содержанием какао-порошка не вреден, а наоборот полезен для здоровья зубов и десен», — отметила Луиза Автандилян.

Антиоксиданты и микроэлементы в какао-порошке провоцируют снижение чувствительности зубной эмали и останавливают рост бактерий в полости рта. При этом экстракт масла какао обволакивает зубы своеобразной пленкой, что обеспечивает дополнительную защиту, заявила стоматолог.

Здоровье,
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