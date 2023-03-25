Чем опасен отказ от мясных продуктов

Отказ от продуктов животного происхождения оказывают влияние на самочувствие и здоровье человека.

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- Все люди разные, и во всех нас заложено генетическое разнообразие. Так, генетика определяет особенности метаболизма основных нутриентов, получаемых из пищи. И если про белки, жиры и углеводы всё более-менее понятно, то о различиях концентраций и форм витаминов в продуктах говорят реже, - пояснила "Российской газете" научный консультант Национального центра генетических исследований Вера Кушнаренко.

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Например, витамин А есть и в растительной, и в животной пище, но в растениях содержится неактивная форма витамина - бета-каротин, а в печени и молочных продуктах - ретинол, который является активной формой витамина А.

У большинства людей нет проблем с превращением неактивной формы в активную, но 19,9% жителей России (по данным "MyGenetics") не могут усваивать бета-каротин, а значит, есть морковь или тыкву ради витамина А им бесполезно.

Витамина В12 в необходимой человеку форме вообще нет в растениях, зато его много в печени, рыбе, яйцах и мясе.

"То есть, исключение животной пищи из рациона уже само по себе является фактором риска дефицита этого витамина. Помимо этого, с усвоением витамина В12 в организме могут быть проблемы. В России 15,0% населения имеют генетически обусловленное нарушение процесса всасывания В12 из кишечника в кровь", - уточняет специалист.

Витамин D в растениях присутствует, но в очень небольшом количестве. Его источники - рыбий жир, яйца и масло. Хорошая новость для постящихся: витамин D содержится в лесных грибах, их можно употреблять в пост. Тем не менее, даже в отсутствие ограничений в пище дефицит витамина D - характерное явление для России с её затяжной зимой и нехваткой солнечных дней. 12,3% жителей нашей страны имеют вариант гена, при котором чувствительность к витамину D снижается.