Диета Усамы Xамдий: в чем суть, меню на неделю и отзывы

За месяц можно сбросить 10–30 кг, но есть нюансы.
Потеря веса — сложный биохимический процесс. Добиться снижения жировой массы тела можно либо снижением калорийности рациона, либо активным сжиганием жира.
Диета Усамы Хамдий практикует второй способ — калории в ней не играют решающего значения, а в основе лежит увеличение в рационе белка и снижение количества углеводов.
Ольга Иванова, врач превентивной медицины, нутрициолог, персональный тренер: В чём особенности этого типа питания и кому подходит?
Изначально данная диета была создана американским профессором, доктором медицины и диетологом Усамой Хамдий для снижения веса и нормализации уровня сахара при сахарном диабете.
В основе принципа питания Усамы Хамдий лежит биохимическое усвоение пищи — организм переходит в стадию катаболизма (распад жиров и остаточных продуктов для освобождения энергии), поэтому её часто называют «химической диетой».
Снижение веса происходит не за счёт сокращения потребления калорий, а благодаря преобладанию белков — строительных материалов организма и низкого содержания углеводов.
Основную часть энергии организм получает из последних веществ, но в случае их дефицита он вынужден использовать для этой цели жир, что и приводит к расходу накопленных отложений.
При такой диете не происходит дефицита питательных веществ, а также сохраняется мышечная масса, потеря которой часто наблюдается при низкокалорийной диете.
Диета Усамы Хамдий достаточно строгая, но эффективная и подходит многим. Противопоказания есть при беременности, кормлении, артрите, артрозе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Перед началом диеты необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Режим питания при диете необходимо строго соблюдать. Диета Усамы Хамдий длится четыре недели. Первые 14 дней рацион более строгий, например, завтрак ежедневно должен содержать отварные яйца и половину грейпфрута/апельсина.
Во время третьей недели диеты необходимо потреблять в основном фрукты и овощи, а заключительные дни наиболее разнообразны.
Завтрак каждого дня — один-два отварных яйца + половина грейпфрута или апельсина.
Обед:
Выходить из диеты следует медленно, придерживаясь правил здорового питания. Также для достижения наилучшего результата необходимо не забывать о физических нагрузках и регулярно заниматься, например, плаванием, пилатесом, йогой или танцами.
При переходе на данный тип питания консультация врача обязательна.