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1 час назад

Названы последствия употребления просроченных продуктов

Lenta.ruиещё 2

Употребление продуктов с истекшим сроком годности может привести к серьезным последствиям, вплоть до развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, предупредила диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Названы последствия употребления просроченных продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, самые тяжелые отравления происходят из-за несвежих морепродуктов. Просроченные суши и роллы несут максимальные риски, рис в их составе также может вызвать быстрое отравление, отметила диетолог.

Прогорклый вкус орехов или круп говорит о запущенном процессе окисления, утверждает Соломатина. Систематическое употребление подобных продуктов влечет за собой раннее старение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, заключила диетолог.

Здоровье,Елена Соломатина,
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