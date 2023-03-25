Названы последствия употребления просроченных продуктов

Употребление продуктов с истекшим сроком годности может привести к серьезным последствиям, вплоть до развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, предупредила диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам врача, самые тяжелые отравления происходят из-за несвежих морепродуктов. Просроченные суши и роллы несут максимальные риски, рис в их составе также может вызвать быстрое отравление, отметила диетолог.
Прогорклый вкус орехов или круп говорит о запущенном процессе окисления, утверждает Соломатина. Систематическое употребление подобных продуктов влечет за собой раннее старение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, заключила диетолог.