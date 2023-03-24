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1 час назад

Заболевания, которые чаще всего обнаруживают у молодых мам

WomanHit.ru

Будьте внимательны к своему состоянию!

Заболевания, которые чаще всего обнаруживают у молодых мам
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Рождение ребенка — важнейшее событие в жизни женщины. Тем не менее помимо приятных моментов, связанных с общением с малышом, многие женщины сталкиваются с психологическими проблемами, которыми не поделишься с подругой. Мы решили выяснить у психологов, на что чаще всего жалуются женщины, недавно ставшие мамами, особенно в первый раз.

Тревожное расстройство

Конечно, абсолютное большинство женщин сталкиваются с тревожным состоянием накануне родов и сразу же после, но если тревожность становится хронической и начинает крайне негативно влиять на поведение женщины, есть повод для обращения за психологической помощью. По статистике, примерно 10% американских мам сталкиваются с настоящим тревожным расстройством. При этом меньше половины обращается к психологу, а между тем затяжная тревога приводит к нарушению сна, расстройству пищевого поведения и другим неприятным состояниям.

Депрессия

Опасное состояние, если не относиться к нему серьезно. Как правило, пик послеродовой депрессии приходится на первые три недели после рождения ребенка — женщина оказывается не готова к такому резкому изменению распорядка в своей жизни, на фоне чего может пошатнуться психика. Однако, если вовремя принять меры и обратиться к специалисту, серьезных последствий можно избежать и довольно успешно справиться с депрессией под наблюдением грамотного специалиста.

Обсессивно-компульсивное расстройство

Материнское обсессивно-компульсивное расстройство встречается довольно часто. Молодая мама может даже не замечать за собой его развитие, ведь кажется, что женщина просто хорошо выполняет свои материнские обязанности и поэтому так заботится о чистоте в помещении. В реальности речь может идти о настоящем расстройстве, которое хорошо бы проработать со специалистом, если вы замечаете, что не можете спокойно заснуть, не убравшись в третий раз за день в комнате ребенка и не обработав всю детскую посуду по пятому кругу.

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