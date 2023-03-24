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33 минуты назад

5 правил для подготовки тела к лету без вреда для здоровья

Вечерняя Москва

Фитнес-модель, спортивный блогер Алена Доманская поделилась рекомендациями, которые помогут подготовить фигуру к лету с комфортом, приятно и без вреда для здоровья.

5 правил для подготовки тела к лету без вреда для здоровья
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт посоветовала заниматься только тем видом спорта, который действительно приносит удовольствие. Тренировки «через силу» будут только тормозить прогресс. Можно завести дневник и фиксировать результаты занятий, чтобы получать позитивные эмоции от спорта.

Не лишним будет сформировать несколько полезных привычек в повседневной жизни. Например, можно чаще подниматься по лестнице, а не использовать лифт, или с наступлением тепла завести традицию по выходным гулять в парке, передает «Чемпионат».

Фитнес-модель также порекомендовала знакомиться с новыми людьми в спортзале. В беседе с ними можно будет поддерживать друг друга, делиться советами и приятно проводить время между тренировками.

Сами занятия должны быть регулярными и разнообразными. Тренировки по четкому графику должны включать в себя растяжку, силовые упражнения и кардионагрузки.

Специалист напомнила, что важным элементом похудения является правильное питание. В рационе должно быть больше белковых продуктов, овощей и салатов.

Звездный тренер Харли Пастернак назвал четыре способа похудеть без фитнес-зала.

Здоровье,Харли Пастернак,
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