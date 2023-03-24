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2 часа назад

Перечислены негативные последствия детокс-диеты

Мослента

Негативные последствия детокс-диет, основанных на меню из продуктов с очищающим действием, преимущественно сырых овощей и фруктов, назвал «Мосленте» онлайн фитнес-тренер Максим Сливак.

Перечислены негативные последствия детокс-диеты
Фото: МослентаМослента

Специалист предупредил, что детокс подразумевает серьезные ограничения в питании, а это может привести к недостатку питательных веществ и ухудшению самочувствия. Адепты очищающих диет часто теряют мышечную массу, из-за этого снижается метаболизм, что негативно влияет на психическое здоровье, вызывает стресс.

Побочные эффекты есть и у других диет — при выборе рациона с низким содержанием калорий и жиров. В первом случае худеющий рискует столкнуться с недостатком витаминов и минералов, потерей мышечной массы и медленным метаболизмом. Во втором, при снижении количества жиров, есть риск употребить большое количество сахара и других добавок, которые сведут смысл ограничений в питании на нет.

Ранее были перечислены основные недостатки диеты Дюкана.

Здоровье,Максим Сливак,
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