Перечислены негативные последствия детокс-диеты

Специалист предупредил, что детокс подразумевает серьезные ограничения в питании, а это может привести к недостатку питательных веществ и ухудшению самочувствия. Адепты очищающих диет часто теряют мышечную массу, из-за этого снижается метаболизм, что негативно влияет на психическое здоровье, вызывает стресс.

Побочные эффекты есть и у других диет — при выборе рациона с низким содержанием калорий и жиров. В первом случае худеющий рискует столкнуться с недостатком витаминов и минералов, потерей мышечной массы и медленным метаболизмом. Во втором, при снижении количества жиров, есть риск употребить большое количество сахара и других добавок, которые сведут смысл ограничений в питании на нет.