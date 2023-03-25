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1 час назад

Тренер рассказал о простой тренировке для снижения веса

Lenta.ruиещё 2

Тренер Тайлер Рид рассказал о простой десятиминутной тренировке для снижения веса и наращивания мышечной массы. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Тренер рассказал о простой тренировке для снижения веса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рид порекомендовал включить в программу приседания, отжимания, выпады со сгибанием коленей до угла 90 градусов, подтягивания и двойное скручивание V-up.

Для этого в положении лежа необходимо вытянуть руки над головой, а затем одновременно поднять прямые руки и ноги так, чтобы они образовали угол 90 градусов или букву V. Затем нужно вернуться в исходное положение.

Специалист отметил, что каждое упражнение необходимо выполнять по десять раз в три подхода с минимальным отдыхом. По словам тренера, для похудения достаточно трех тренировок в неделю в сочетании с диетой с высоким содержанием белка.

Здоровье,Тайлер Рид,
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