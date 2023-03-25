Тренер рассказал о простой тренировке для снижения веса

Тренер Тайлер Рид рассказал о простой десятиминутной тренировке для снижения веса и наращивания мышечной массы. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рид порекомендовал включить в программу приседания, отжимания, выпады со сгибанием коленей до угла 90 градусов, подтягивания и двойное скручивание V-up.

Для этого в положении лежа необходимо вытянуть руки над головой, а затем одновременно поднять прямые руки и ноги так, чтобы они образовали угол 90 градусов или букву V. Затем нужно вернуться в исходное положение.