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2 часа назад

Какая бытовая техника поможет стать здоровее

Popcake.tv

Привет, с вами Никита Карая. Сейчас я поделюсь с вами своим топом гаджетов для дома. С ними ваша жизнь станет легче и намного приятнее — это точно!

Какая бытовая техника поможет стать здоровее
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Увлажнитель для лица

Увлажнитель для лица является одним из лучших вариантов для тех, кто обожает делать маски: например, глиняные, которым нельзя полностью застывать на вашем лице, чтобы не пересушить его, или тканевые, которые могут слишком быстро высохнуть, а значит и эффект от них будет значительно меньше. По сути, это маленький парогенератор, который можно использовать не только для масок, но и для для увлажнение лица в жаркий сезон.

Пожалуй, главное правило в использовании этого парогенератора — это регулярная смена воды. Ее нужно использовать очищенную, то есть питьевую, а лучше всего бутилированную.

Массажная подушка

Массажные подушки — это целый тренд, который захватил нас в период с 2021-го по 2023 год. Это отличная альтернатива для тех, кто не может ходить часто на массаж. Подушки бывают абсолютно разные — они могут разминать вам спину, шейный отдел, а также иметь функцию подогрева.

Воздушный фильтр

Такой фильтр необходим тем, у кого присутствует неприятный запах в комнате или квартире. Они бывают разных размеров, например, у меня он очень маленький, но этот фильтр все равно отлично справляется с неприятными запахами.

Криосферы

Специальные колбочки под глаза используют практически все бьюти-блогеры. Этот девайс — хорошая альтернатива патчам под глаза.

Использовать их очень просто, запоминай как:

  • Положи колбочки с вечера в холодильник.
  • Используй любой крем, который будет увлажнять твою кожу под глазами.
  • Держи 2-3 минуты — этого будет достаточно для того, чтобы снять отеки, а твой крем за это время полностью впитается.

Сушка для обуви

Если честно, это мой маленький мастхэв. Это специальный агрегат, который сушит твою обувь с помощью ультрафиолета. Помимо того, что он помогает высушить обувь достаточно быстро, допустим после дождя или слякоти, он также убивает микробы и бактерии за счет ультрафиолета. По времени сушат такие агрегаты по-разному, мой справляется где-то за полчаса.

Здоровье,
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