Какая бытовая техника поможет стать здоровее

Привет, с вами Никита Карая. Сейчас я поделюсь с вами своим топом гаджетов для дома. С ними ваша жизнь станет легче и намного приятнее — это точно!

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Увлажнитель для лица

Увлажнитель для лица является одним из лучших вариантов для тех, кто обожает делать маски: например, глиняные, которым нельзя полностью застывать на вашем лице, чтобы не пересушить его, или тканевые, которые могут слишком быстро высохнуть, а значит и эффект от них будет значительно меньше. По сути, это маленький парогенератор, который можно использовать не только для масок, но и для для увлажнение лица в жаркий сезон.

Пожалуй, главное правило в использовании этого парогенератора — это регулярная смена воды. Ее нужно использовать очищенную, то есть питьевую, а лучше всего бутилированную.

Массажная подушка

Массажные подушки — это целый тренд, который захватил нас в период с 2021-го по 2023 год. Это отличная альтернатива для тех, кто не может ходить часто на массаж. Подушки бывают абсолютно разные — они могут разминать вам спину, шейный отдел, а также иметь функцию подогрева.

Воздушный фильтр

Такой фильтр необходим тем, у кого присутствует неприятный запах в комнате или квартире. Они бывают разных размеров, например, у меня он очень маленький, но этот фильтр все равно отлично справляется с неприятными запахами.

Криосферы

Специальные колбочки под глаза используют практически все бьюти-блогеры. Этот девайс — хорошая альтернатива патчам под глаза.

Использовать их очень просто, запоминай как:

Положи колбочки с вечера в холодильник.

Используй любой крем, который будет увлажнять твою кожу под глазами.

Держи 2-3 минуты — этого будет достаточно для того, чтобы снять отеки, а твой крем за это время полностью впитается.

Сушка для обуви