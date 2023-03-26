Какие продукты навредят вашей щитовидной железе

Проблемы с щитовидной железой влияют на состояние всего организма. В том числе на массу тела. Известно, что при плохой работе щитовидки человек сталкивается с увеличением веса, замедлением обмена веществ или со снижением массы тела и ускорением метаболизма.

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Одна из наиболее часто встречающихся форм снижения работы щитовидной железы - тиреоидит Хашимото. Это хроническое аутоиммунное заболевание.

При его лечении первым делом советуют скорректировать питание. В частности, увеличить количество белка в рационе. Некоторые рекомендации указывают, что в день нужно получать до 20 г белка во время каждого приёма пищи. Лучшими источниками этого элемента считаются молочные продукты, морская рыба. При этом нужно есть меньше углеводов, то есть бобовых, злаков, фруктов.

Кроме того, вы должны избегать переработанной пищи (в ней много жира, сахара, веществ, способных вызвать аллергию), капусты, капусты кале, цветной капусты, радиккио, брюссельской капусты, пекинской капусты, шпината, мангольда, редиса, репы, кедровых орехов, арахиса, просо, клубники, груш, персиков и соевых бобов.