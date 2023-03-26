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Правда ли, что от состояния бровей зависит длительность жизни человека

Китайцы верят, что по бровям можно понять, долго ли проживёт человек. И чем длиннее брови, тем, как считается, дольше будет жизнь. Но что по этому поводу говорит наука?

Правда ли, что от состояния бровей зависит длительность жизни
© Ferra.ru

В отличие от волос на голове брови обновляются каждые три-четыре месяца. И максимальная волоска может составлять всего 4-10 мм. При этом бывает так, что с возрастом у человека брови начинают расти активнее.

Обмен веществ и пожилых замедляется. Поэтому и брови обновляются медленнее, чем раньше. Соответственно, и вырастают они длиннее. Получается, что длина бровей связана не с продолжительностью жизни, а с возрастом человека и с его гормональным балансом.

Вместе с тем по состоянию бровей можно понять, всё ли у человека в порядке со здоровьем. Насторожить должны такие особенности, как редкие брови (у женщин они указывают на проблемы по женской части, у мужчин - на болезни нервной системы), опускание бровей (это может свидетельствовать о параличе лицевого нерва, одностороннем птозе верхнего века), выпадение бровей (признак гипотиреоза, гипопитуитаризма, проказы, рака, сифилиса или тяжёлой анемии).

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