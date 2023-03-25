Перечислены побочные эффекты популярной диеты

Побочные эффекты одной из самых популярных диет перечислил в беседе с «Мослентой» онлайн фитнес-тренер Максим Сливак . Он рассказал о кетодиете, которая основывается на высоком потреблении жиров и небольшом количестве углеводов.

Когда уровень углеводов снижается, организм начинает использовать жиры в качестве источника энергии. Это запускает процесс, называемый кетозом, отметил специалист. Однако такая диета может привести и к побочным эффектам.

В первую очередь Сливак предупредил о появлении неприятного запаха изо рта. Его вызывает процесс кетоза, при котором происходит выделение ацетона через легкие и кожу. Также при кетодиете может снижаться количество воды в организме, что спровоцирует дегидратацию, головную боль, головокружение и другие проблемы. По словам фитнес-тренера, высокое потребление жиров иногда способно привести к повреждению почек и повышенному риску развития камней в почках.