Ученые объяснили, почему после диеты человек вновь набирает вес

Зарубежные ученые объяснили, почему после диеты человек вновь набирает лишний вес
Ученые из США и Германии доказали, что диеты в долгосрочной перспективе бесполезны, а человек после определенного периода времени вновь набирает вес.
Соответствующий эксперимент специалисты провели на лабораторных мышах. Ученые выяснили, что после диеты их клетки мозга меняются, заставляя животных испытывать очень сильный голод и снова набирать лишние килограммы.
По словам нейробиологов, клетки AgRP, контролирующие чувство голода, активируются сильнее именно после диеты. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cell Metabolism.