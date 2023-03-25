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Зарубежные ученые объяснили, почему после диеты человек вновь набирает лишний вес

Ученые из США и Германии доказали, что диеты в долгосрочной перспективе бесполезны, а человек после определенного периода времени вновь набирает вес.

Ученые объяснили, почему после диеты человек вновь набирает вес
© Слово и Дело

Соответствующий эксперимент специалисты провели на лабораторных мышах. Ученые выяснили, что после диеты их клетки мозга меняются, заставляя животных испытывать очень сильный голод и снова набирать лишние килограммы.

По словам нейробиологов, клетки AgRP, контролирующие чувство голода, активируются сильнее именно после диеты. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cell Metabolism.

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