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40 минут назад

Эндокринолог назвал последствия быстрого похудения для здоровья

Lenta.ruиещё 5

Врач-эндокринолог Арсений Русанов назвал последствия быстрого похудения для здоровья. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Эндокринолог назвал последствия быстрого похудения для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметил, что мужчинам и женщинам стоит постепенно снижать вес. Оптимально будет сбрасывать 5-10 процентов от изначального веса за три-шесть месяцев. Тогда будет возможность удержать желаемую массу тела. Русанов рассмотрел схему сброса веса на примере мужчины, которые весит 110 килограммов. Ему следует потерять максимум 11 килограммов за полгода: это не более 3,5 килограмма в месяц.

Эндокринолог пояснил, что если торопиться с похудением, то результат не будет эффективен в долгосрочной перспективе и принесет стресс организму. А тело, чтобы снизить уровень стресса, будет стараться скорее вернуть прежнюю форму. По практике известно, что люди, сбросившие много килограммов за короткий промежуток времени, возвращали не только свой прежний вес, но и дополнительный.

Медики рекомендуют употреблять в день не менее 1200 кКал женщинам и 1500 кКал мужчинам. Русанов добавил, что если питаться недостаточно калорийно, то можно получить психоэмоциональные расстройства, появление складок на коже, мышечную слабость, обезвоживание, нарушение обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов, нарушение менструального цикла у женщин.

Здоровье,
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