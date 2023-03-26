Плохо пахнет изо рта: надо ли бежать к стоматологу

Вместе со стоматологом, кандидатом медицинских наук, вице-президентом общества лингвальных ортодонтов России Андреем Жуком разбираемся, к какому врачу надо идти, чтобы справиться с проблемой.

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Серьезная проблема, из-за которой человек может начать избегать общения и почувствовать неуверенность в себе — это неприятный запах изо рта. Многие, однако, не стремятся разобраться в причинах появления такого запаха, а просто маскируют его с помощью мятных конфет, жвачки и ополаскивателя. Разбираемся, к какому врачу надо идти, чтобы справиться с проблемой.

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К какому врачу идти, если появился неприятный запах изо рта?

Мысль о том, чтобы обратиться к стоматологу, если человек замечает, что у него изо рта неприятно пахнет, посещает многих. И это — довольно распространенное заблуждение. Хотя в некоторых случаях такой специалист действительно может помочь, в большинстве ситуаций неприятный запах вызван совсем другими причинами и разбираться с них должен не стоматолог, а врач совсем другого профиля.

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Неприятный запах изо рта обычно вызван или заболеваниями желудочно-кишечного тракта или же хроническим тонзиллитом, воспалением миндалин. Это значит, что прежде всего при неприятном запахе изо рта идти надо к гастроэнтерологу или ЛОРу, но совсем не в стоматологию.

Когда может помочь стоматолог?

Пациенты обращаются к стоматологу, так как считают, что запах появляется, если во рту развивается кариозный процесс. Однако кариес очень распространен, им страдает 9 из 10 человек, при этом проблема неприятного запаха изо рта встречается куда реже. Именно поэтому «винить» именно кариес в том, что у человека плохо пахнет изо рта, не стоит, но некоторые стоматологические проблемы все же способны сделать дыхание неприятным.

Прежде всего это проблемы с деснами, которые, при несоблюдении гигиены полости рта, могут очень быстро воспалиться. Если не принять никаких мер, то воспаление станет гнойным, на фоне которого и появится неприятный запах.

Если десны болят, кровоточат, опухают, то не стоит игнорировать эти симптомы. Их появление — повод для обращения к стоматологу. Неприятный запах — лишь одно, причем не самое серьезное, последствие воспаления десен. Если не принять меры, то зубы могут начать расшатываться и выпадать.

Могут ли жвачка и ополаскиватель спасти ситуацию?

Использование жвачки или ополаскивателя для рта с резким мятным ароматом может показаться неплохим способом, который может замаскировать неприятный запах. Однако они могут использоваться только как разовая и экстренная мера, но ни в коем случае не на постоянной основе.

Все дело в том, что эти средства никак не борются с причиной запаха, более того — они могут усилить его. Если интенсивно жевать жвачку, то кровоточивость десен и выделение гноя усиливаются. Вместе с ними и запах становится более интенсивным.

Ополаскиватель для рта тоже может представлять опасность: из-за него на зубах нередко остается липкая пленка, привлекающая бактерии. Те начинают интенсивно размножаться на ее поверхности, выделяя в процессе метаболизма продукты обмена, которые способны усиливать неприятный запах. Из-за таких последствий от использования ополаскивателя с целью замаскировать запах лучше отказаться

Каких последствий ждать, если не бороться с запахом изо рта?

Помните, что запах изо рта не появляется сам по себе. Он является симптомом, который может указывать на самые разные проблемы со здоровьем. Так организм сигнализирует о тонзиллите, гастрите, пародонтите.

Каждое из этих заболеваний требует внимания и лечения у профильного специалиста.

Как стоматолог могу напомнить о важности ежедневной гигиены, соблюдение которой поможет хотя бы частично снизить риск появления неприятного запаха. Правильно чистить зубы утром после завтрака и вечером после последнего приема пищи. Пользуйтесь не только щеткой и пастой, но также ирригатором и зубной нитью — все эти аксессуары позволят качественно удалить налет с поверхности зубов.