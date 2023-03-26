Медики рекомендовали пить теплую воду по утрам для похудения

Стакан теплой воды сразу после пробуждения способствует похудению. К такому выводу пришли медики из Турции.
Специалисты рекомендуют выпивать 250-300 миллилитров теплой воды в начале дня. Благодаря такой полезной привычке удастся предотвратить проблемы с пищеварением и зарядиться энергией.
Кроме того, стакан воды по утрам обеспечивает более быстрое и здоровое функционирование внутренних органов. Для вкуса в жидкость можно добавлять сок лимона или уксус.
Таким образом организм очищается от токсинов, воспалений и инфекций мочевыводящих путей. При этом активизируется работа кишечника, что приводит к снижению веса. Эксперты отметили, что в необходимых количествах воду важно пить в течение всего дня, передает Haber7.