Медики рекомендовали пить теплую воду по утрам для похудения

Стакан теплой воды сразу после пробуждения способствует похудению. К такому выводу пришли медики из Турции.

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Специалисты рекомендуют выпивать 250-300 миллилитров теплой воды в начале дня. Благодаря такой полезной привычке удастся предотвратить проблемы с пищеварением и зарядиться энергией.

Кроме того, стакан воды по утрам обеспечивает более быстрое и здоровое функционирование внутренних органов. Для вкуса в жидкость можно добавлять сок лимона или уксус.