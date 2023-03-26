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1 час назад

Медики из Турции рекомендовали пить теплую воду по утрам для похудения

Слово и Делоиещё 1

Стакан теплой воды сразу после пробуждения способствует похудению. К такому выводу пришли медики из Турции.

Медики рекомендовали пить теплую воду по утрам для похудения
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты рекомендуют выпивать 250-300 миллилитров теплой воды в начале дня. Благодаря такой полезной привычке удастся предотвратить проблемы с пищеварением и зарядиться энергией.

Кроме того, стакан воды по утрам обеспечивает более быстрое и здоровое функционирование внутренних органов. Для вкуса в жидкость можно добавлять сок лимона или уксус.

Таким образом организм очищается от токсинов, воспалений и инфекций мочевыводящих путей. При этом активизируется работа кишечника, что приводит к снижению веса. Эксперты отметили, что в необходимых количествах воду важно пить в течение всего дня, передает Haber7.

Здоровье,
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