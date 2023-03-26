Врач-диетолог Анастасия Ефимова в разговоре с агентством "Прайм" поделилась рекомендациями, которые помогут правильно выстроить процесс избавления от лишнего веса.

В первую очередь, по словам специалиста, важно уделить внимание питанию и физическим активностям.

Диетолог утверждает, что физическая активность может быть любого вида, главное, чтобы вы уделяли ей не менее 150 минут в неделю.

Что касается питания, то тут врач советует вести дневник, в который вы будете информацию обо всем, что вы едите – это может отследить ваши пищевые привычки и, если требуется, скорректировать их.

Важно, чтобы ваш рацион был сбалансирован по микро- и макронутриентам, а также, чтобы в день было не менее пяти приемов с овощами или фруктами.

Необходимо полностью исключить из рациона белый рис, белый хлеб, сладкие напитки и макароны (подойдут только те, что изготовлены из тверды сортов пшеницы).