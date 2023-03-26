Пять привычек, которые разрушают ваши ноги

Если вы регулярно тренируетесь, то наверняка знаете о важности дня ног. Да и вообще сильные ноги помогают вести независимый и активный образ жизни. Также научные исследования показывают, что неврологическое здоровье человека зависит от сигналов, которые мозг получает от крупных мышц ног. Причём в той же степени, в какой и от сигналов, которые сам мозг посылает мышцам.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Важно знать, что нужно включать в программу упражнений в день ног. Но не менее важно быть в курсе того, что может навредить вашим ногам. Вот пять привычек, от которых вам лучше отказаться.

Перетренированность. Важно при занятиях спортом не переборщить. Всего можно достичь благодаря последовательности и терпению. Из-за перетренированности у вас могут заболеть мышцы, появиться слабость и вам в итоге придётся делать перерыв для восстановления.

Недостаточное количество времени для отдыха. Важно давать телу достаточно времени для отдыха как между упражнениями и подходами, так и между днями тренировок.

Плохая осанка. При выполнении каждого упражнения нужно следить за осанкой. Проверьте, в каком положении у вас находятся ступни, лодыжки, колени, бёдра, таз, плечи, голова. Среди распространённых ошибок доктор Майк Бол называет направление носков внутрь или наружу, сгибание коленей либо их выгибание наружу.

Отсутствие правильной экипировки. Из-за неподходящей обуви вы можете столкнуться с расколотой голенью или подошвенным фасциитом. И любая из этих проблем потребует дополнительного времени на восстановление.