Почему грецкие орехи так полезны для сердца: ученые нашли ответ

В ходе нового исследования команда учёных обнаружила, что польза грецких орехов для сердца может объясняться полезными изменениями в составе микробов в кишечнике. Все результаты этого исследования будут представлены на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии - Discover BMB.

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Специалисты под руководством Кристины С. Петерсен из Техасского технологического университета в Лаббоке выяснили, что при добавлении в рацион человека грецких орехов меняется состав его бактерий в кишечнике, то есть микробиом. В этом случае увеличивается выработка организмом аминокислоты L-гомоаргинина. Известно, что недостаток данного элемента связан с повышенным риском развития болезней сердца.

В других научных работах отмечается, что грецкие орехи могут снижать кровяное давление, показатели холестерина. В новом же исследовании эксперты узнали, каким образом грецкие орехи приносят пользу кишечнику и приводит ли это к каким-то положительным эффектам. В результате учёные обнаружили механизм, за счёт которого грецкие орехи снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.