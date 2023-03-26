Как «запрограммировать» свой мозг, чтобы полюбить понедельники

Вы ненавидите понедельники? Это не удивительно, то же самое чувство разделяет большинство людей. Однако есть научно обоснованный способ начать относиться к первому дню рабочей недели мягче.

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Наш мозг любит предсказуемость и рутину. Исследования показали, что отсутствие рутины связано с ухудшением самочувствия и стрессом. Несмотря на то, что выходные предвещают неторопливое и приятное времяпрепровождение, наш мозг усердно работает, чтобы приспособиться к этому внезапному изменению рутины. А приспособиться обратно к рабочему режиму ему ещё труднее.

Один из способов приспособиться к изменениям после выходных — это ввести распорядок недели. Следует делать одни и те же вещи в одно и то же время каждый день. Например, в понедельник, среду и пятницу ходить в спортзал до или после работы, а каждый четверг вечером — на концерт.

Ещё один важный режим, который необходимо установить, — это режим сна. Старайтесь соблюдать установленное время для отхода ко сну и пробуждения, избегайте дневного сна.