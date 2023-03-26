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35 минут назад

Специалист поделилась советами правильного похудения к лету

Мослента

Советами правильного и эффективного похудения к лету поделилась в беседе с «Мослентой» эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель. Например, специалист посоветовала создать правильный настрой.

Специалист поделилась советами правильного похудения к лету
Фото: МослентаМослента

Если думать об изматывающих тренировках и диете, похудение превратится в пытку, — говорит специалист. — Ваша задача — сделать процесс приятным. Для этого окружите себя мотивирующими фотографиями, чтобы держать фокус на стройность, придумайте систему поощрений. Займитесь любимым хобби, которое поднимет настроение. С позитивным мышлением худеть гораздо легче Юлия Энхель

Похудение — это труд, поэтому важно хвалить себя за каждое, даже самое маленькое достижение. Превратите процесс в игру, где за каждую победу даются «бонусы», советует специалист.

Чтобы мотивация не угасала, важно понимать, зачем вам необходимо похудеть, отметила Энхель. Цель должна быть достаточно значимой, иначе просто не хватит силы воли. Постоянно держите в уме идеальный образ себя, к которому стремитесь. Он будет вдохновлять и создавать позитивный настрой.

Похудение не должно быть пыткой или тяжелой работой, иначе вес быстро вернется к прежним значениям. Привести себя в норму и сохранять цветущий внешний вид невозможно без изменений в настрое и образе жизни.

Здоровье,
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