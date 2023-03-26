Репродуктолог: бесплодие часто связано с поздним возрастом зачатия

Репродуктолог Кораблёва: бесплодие часто связано с поздним возрастом зачатия. Тенденция откладывать рождение детей на более поздний срок очевидна. Женщины и мужчины хотят вначале полностью встать на ноги, преуспеть в карьере, а потом уже заводить потомство. Жертвовать карьерой ради наследников, конечно, не стоит, а вот задуматься о последствиях стоит заранее, рассказала «Лайфу» врач-репродуктолог клиники NGC Надежда Кораблёва.

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По словам специалиста, женщинам, которые не готовы заводить детей до 30 лет, стоит подумать о программе отложенного материнства — заморозить свои яйцеклетки на будущее. Врач объяснила, что сейчас средний возраст рождения первого ребёнка в США составляет около 30 лет, в России — 28. При этом ещё в 1990-е девушки готовы были рожать первенца уже в 23–25.

Вот и получается, что, когда здоровье позволяет, женщины заводить детей не готовы, а когда готовы — возникают проблемы с зачатием.

Ещё одна причина бесплодия — хламидийная и гонококковая инфекции. Эта зараза поражает ворсинки, которыми выстлана маточная труба. Они нужны, чтобы продвигать оплодотворённую яйцеклетку. Выявить поражение невозможно, можно лишь оценить проходимость маточных труб.