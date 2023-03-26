Репродуктолог: бесплодие часто связано с поздним возрастом зачатия

Репродуктолог Кораблёва: бесплодие часто связано с поздним возрастом зачатия
Репродуктолог Кораблёва: бесплодие часто связано с поздним возрастом зачатия. Тенденция откладывать рождение детей на более поздний срок очевидна. Женщины и мужчины хотят вначале полностью встать на ноги, преуспеть в карьере, а потом уже заводить потомство. Жертвовать карьерой ради наследников, конечно, не стоит, а вот задуматься о последствиях стоит заранее, рассказала «Лайфу» врач-репродуктолог клиники NGC Надежда Кораблёва.
По словам специалиста, женщинам, которые не готовы заводить детей до 30 лет, стоит подумать о программе отложенного материнства — заморозить свои яйцеклетки на будущее. Врач объяснила, что сейчас средний возраст рождения первого ребёнка в США составляет около 30 лет, в России — 28. При этом ещё в 1990-е девушки готовы были рожать первенца уже в 23–25.
Вот и получается, что, когда здоровье позволяет, женщины заводить детей не готовы, а когда готовы — возникают проблемы с зачатием.
Ещё одна причина бесплодия — хламидийная и гонококковая инфекции. Эта зараза поражает ворсинки, которыми выстлана маточная труба. Они нужны, чтобы продвигать оплодотворённую яйцеклетку. Выявить поражение невозможно, можно лишь оценить проходимость маточных труб.
Среди причин мужского бесплодия лидируют стресс, неправильный образ жизни и плохая экология. Репродуктолог объяснила, что единственная возможность лечения мужского бесплодия — экстракорпоральное оплодотворение с искусственным введением сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки.