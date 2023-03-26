Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Репродуктолог Кораблёва: бесплодие часто связано с поздним возрастом зачатия

Репродуктолог Кораблёва: бесплодие часто связано с поздним возрастом зачатия. Тенденция откладывать рождение детей на более поздний срок очевидна. Женщины и мужчины хотят вначале полностью встать на ноги, преуспеть в карьере, а потом уже заводить потомство. Жертвовать карьерой ради наследников, конечно, не стоит, а вот задуматься о последствиях стоит заранее, рассказала «Лайфу» врач-репродуктолог клиники NGC Надежда Кораблёва.

Репродуктолог: бесплодие часто связано с поздним возрастом зачатия
© Секрет Фирмы

По словам специалиста, женщинам, которые не готовы заводить детей до 30 лет, стоит подумать о программе отложенного материнства — заморозить свои яйцеклетки на будущее. Врач объяснила, что сейчас средний возраст рождения первого ребёнка в США составляет около 30 лет, в России — 28. При этом ещё в 1990-е девушки готовы были рожать первенца уже в 23–25.

Вот и получается, что, когда здоровье позволяет, женщины заводить детей не готовы, а когда готовы — возникают проблемы с зачатием.

Ещё одна причина бесплодия — хламидийная и гонококковая инфекции. Эта зараза поражает ворсинки, которыми выстлана маточная труба. Они нужны, чтобы продвигать оплодотворённую яйцеклетку. Выявить поражение невозможно, можно лишь оценить проходимость маточных труб.

Среди причин мужского бесплодия лидируют стресс, неправильный образ жизни и плохая экология. Репродуктолог объяснила, что единственная возможность лечения мужского бесплодия — экстракорпоральное оплодотворение с искусственным введением сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий